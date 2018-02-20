Перехід від кількості до якості: військовий експерт оцінив оборонний потенціал України

Держава повинна показати здатність забезпечити якісне оснащення армії.

За чотири роки війни оборонний бюджетУкраины істотно збільшився, крім того, українська армія збільшила свою чисельність удвічі.

Про це заявив директор інформаційно-консалтингової компанії " Defense Express Сергій Згурець як пише "Главред".

Він підкреслив, що на сьогоднішній день стоїть питання переходу від кількості до якості, а в 2018 році держава повинна показати здатність забезпечити якісне оснащення армії в умовах, коли грошей на це виділено значно більше.

"У цьому році наші витрати на оборону становлять 86 млрд гривень. Це значний показник, хоча армія просила 141 млрд, щоб задовольнити всі свої потреби. Тому в будь-якому разі сьогодні ми сильніше, ніж на початку війни, але це не означає, що ми можемо спочивати на лаврах, оскільки потенціал РФ є значним, і ми мусимо враховувати усі ризики для України в економічному, політичному і військовому житті", — підкреслив експерт.

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Він нагадав, що спочатку російський план передбачав контроль над Україною через маріонеткове керівництво (президент Віктор Янукович і його оточення, частина якого мала російське громадянство).

"План з початку бойових дій базувався на переконанні в тому, що в багатьох областях України дії росіян по створення "Новоросії" будуть підтримані. Але цей план зазнав краху, і це не дозволило Росії забезпечити контроль над 9 областями, де планувалися потужні рухи за відділення від України", — говорить Згурець.

Він зазначив, що військове втручання стало крайнім резервом для Росії.

"І те, що навіть у перший період війни, коли ми були надзвичайно слабкими, але ми змогли нанести суттєві втрати Росії, вже тоді було стримуючим фактором для РФ. Тепер, після чотирьох років війни, коли ми отримали досвід, отримали техніку, втрати Росії будуть значно більше. І ці ризики російське керівництво не може не враховувати і буде робити ставку на інші способи дестабілізації ситуації в Україні, залишаючи військовий шлях наостанок", — додав Згурець.