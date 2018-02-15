Експерт назвав одну з найбільших проблем української армії

Потрібно створити реальні стимули для того, щоб ВСУ могли отримувати мотивованих людей в достатній кількості, підкреслив експерт.

У Збройних Силах України однією з найбільших проблем є не техніка, а брак достатньої кількості професійних військовослужбовців, які можуть якісно експлуатувати її.

Частини та підрозділи армії укомплектовані відремонтованою і модернізованою технікою у відповідності зі штатними потребами на 98-100%, розповів директор інформаційно-консалтингової компанії " Defense Express Сергій Згурець, як пише "Главред".

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"В деяких частинах є некомплект водіїв, механіків та інших фахівців, що потребує уваги з боку МО (Міноборони — Ред.) і керівництва країни, зокрема, створення реальних стимулів для того, щоб армія могла отримувати мотивованих людей в достатній кількості", — зазначив він.