Загострення в АТО: один військовий загинув, ще семеро отримали поранення

Загалом, минулої доби ворог провів 15 прицільних обстрілів, бойовики ведуть вогонь зі зброї забороненої Мінськими домовленостями.

Минулої доби унаслідок дій бойовиків загинув 1 український військовослужбовець, п’ятеро воїнів зазнали поранень, ще два наших оборонці отримали бойове травмування.

Про це повідомляє прес-центр АТО в Facebook. Загалом, минулої доби, ворог провів 15 прицільних обстрілів, бойовики ведуть вогонь зі зброї забороненої Мінськими домовленостями.

"На Луганському напрямку ворог активізувався довкола Троїцького, де декілька годин вів вогонь з артилерійських установок калібру 122 та 100-мм, мінометів, озброєння БМП, зенітної установки і гранатометів. Неподалік Кримського і Світлодарська незаконні збройні формування застосували міномети 82-го калібру та стрілецьку зброю, а оборонців Катеринівки – обстрілювали з протитанкового ракетного комплексу і гранатометів", - йдеться у повідомленні.

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На Донецькому напрямку епіцентром вогневої напруги стала приморська ділянка нашої оборони. Тут бойовики застосували 120-мм міномети поблизу населених пунктів Лебединське і Ломакіне. Також з мінометів, але калібру 82-мм, озброєння БМП та великокаліберних кулеметів загарбники обстрілювали опорні пункти біля Пісків, а у передмісті Авдіївки – вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Раніше стало відомо, що у госпіталі помер поранений влітку біля Мар'їнки боєць АТО.