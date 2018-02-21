У зоні АТО внаслідок ворожого обстрілу під час допомоги населенню загинула медсестра
11:47, 21 лютого 2018Війна
2065 0
Протягом минулої доби, ворог провів 15 прицільних обстрілів, бойовики ведуть вогонь зі зброї забороненої Мінськими домовленостями.
Внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі загинула медсестра / фото facebook.com/10brygada
У зоні АТО під час допомоги цивільному населенню внаслідок обстрілу бойовиків загинула медсестра.
Про це повідомили на сторінці Окремої гірсько-штурмової бригади у Facebook, до якої належала дівчина.
"Вчора, під час надання цивільному населенню медичної допомоги були обстріляні наші медики. Загинула наша сестра – медик, військовослужбовець і людина з великим серцем – Сабіна. Ще одного військовослужбовця поранено", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, протягом минулої доби, ворог провів 15 прицільних обстрілів, бойовики ведуть вогонь зі зброї забороненої Мінськими домовленостями.
Як повідомляв УНІАН, минулої доби унаслідок дій бойовиків загинув 1 український військовослужбовець, п’ятеро воїнів зазнали поранень, ще два наших оборонці отримали бойове травмування.
У зоні АТО загинула медсестра
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter