Гіркін заявив про "відродження" проекту "Новоросія"
18:05, 22 лютого 2018Війна
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Кремль хоче, як і на початку війни, розганяти тему створення "Новоросії".
У Кремлі знову хочуть "відродити" міфічну "Новоросію" / Сайт бойовиків
Російським ЗМІ та політтехнологам дана команда на зміну риторики з "безальтерантивного Мінська" на "відродження "Новоросії".
Про це у своєму блозі пише колишній ватажок терористів "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), посилаючись на власні джерела.
Читайте також"Новоросія" виявилась "пшиком": в ІС розповіли про падіння бойового духу серед бойовиків "ЛНР""Наказано вилучити зі сміттєвого кошика термін "Новоросія" і почати знову рухати його в маси споживачів", - йдеться у його повідомленні.
"Тому зараз треба вжити термінових заходів, щоб новий етап боротьби за "Новоросію" знову не опинився в брудних лапках сурковських шахраїв - усіляких бородаїв-захарченків-антюфєєвих", - пише Гіркін.
Раніше повідомлялося, що так звана влада самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" розглядає створення "Новоросії" як "неминучий процес".
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