Гіркін заявив про "відродження" проекту "Новоросія"

Кремль хоче, як і на початку війни, розганяти тему створення "Новоросії".

Російським ЗМІ та політтехнологам дана команда на зміну риторики з "безальтерантивного Мінська" на "відродження "Новоросії".

Про це у своєму блозі пише колишній ватажок терористів "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), посилаючись на власні джерела.

Читайте також"Новоросія" виявилась "пшиком": в ІС розповіли про падіння бойового духу серед бойовиків "ЛНР""Наказано вилучити зі сміттєвого кошика термін "Новоросія" і почати знову рухати його в маси споживачів", - йдеться у його повідомленні.

"Тому зараз треба вжити термінових заходів, щоб новий етап боротьби за "Новоросію" знову не опинився в брудних лапках сурковських шахраїв - усіляких бородаїв-захарченків-антюфєєвих", - пише Гіркін.

Раніше повідомлялося, що так звана влада самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" розглядає створення "Новоросії" як "неминучий процес".