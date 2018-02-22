Гіркін заявив про "відродження" проекту "Новоросія"

18:05, 22 лютого 2018
Війна
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В Кремле снова хотят &quot;возродить&quot; мифическую &quot;Новороссию&quot; / Сайт бойовиків

Про це у своєму блозі пише колишній ватажок терористів "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), посилаючись на власні джерела.

Читайте також"Новоросія" виявилась "пшиком": в ІС розповіли про падіння бойового духу серед бойовиків "ЛНР""Наказано вилучити зі сміттєвого кошика термін "Новоросія" і почати знову рухати його в маси споживачів", - йдеться у його повідомленні.

"Тому зараз треба вжити термінових заходів, щоб новий етап боротьби за "Новоросію" знову не опинився в брудних лапках сурковських шахраїв - усіляких бородаїв-захарченків-антюфєєвих", - пише Гіркін.

Раніше повідомлялося, що так звана влада самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" розглядає створення "Новоросії" як "неминучий процес".

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Теги: #проект новоросія#Гіркін про Новоросію