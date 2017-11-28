У Захарченка зробили заяву щодо об'єднання "ДНР" і "ЛНР"

Так звана влада самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" розглядає створення "Новоросії" як "неминучий процес".

"Об'єднання у цілому можливе. Для цього потрібен оптимальний момент. На мою особисту думку, з одним керівництвом багато питань вирішувати набагато простіше й ефективніше", — зазначив "Известиям" так званий голова "Народної ради "ДНР" Денис Пушилін.

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При цьому сторони зазначають, що поспішне утворення "Новоросії" неможливе через Мінські угоди.

"Справа в Мінських домовленостях, дві "республіки" — їхні підписанти. Якщо створити "Новоросію" зараз, то виникає одразу питання про Мінські угоди", — пояснив заступник голови Народної ради "ЛНР" Дмитро Хорошилов.

Як повідомляв УНІАН, у соцмережах поширюють звернення-заклик одного з комбатів луганських бойовиків до ватажка терористів "ДНР" Олександра Захарченка "відродити" "Новоросію".

Так, командир "ЛНРівського" батальйону "Брянка" Дмитро Пиндюрін вважає, що необхідно все-таки створити "Новоросію", а очолити її має Захарченко.