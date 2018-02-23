Екс-ватажок "ДНР" розповів про масову втечу терористів (відео)

Ходаковський скаржиться, що терористичним підрозділам на Донбасі не вистачає коштів для ведення бойових дій.

#Ходаковський: комсклад звільняється, Wogs не дістанеш, укри нахабніють. Загалом, суцільна #зрада pic.twitter.com/kLhesaI98V — Necro Mancer (@666_mancer) February 23, 2018

У "ДНР" почастішали випадки написання рапортів на звільнення серед командирського складу.

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Про це заявив колишній командир батальйону "Восток" Олександр Ходаковський. Відео в своєму Twitter опублікував Necro Mancer.

"Брак всього катастрофічний, все, що пов'язано з військовими потребами. Особливо нестача боєприпасів малого калібру дуже серйозна", - заявив терорист.

"Це б'є по нас дуже серйозно. Ми не можемо захистити себе", - підсумував Ходаковський.

Раніше Ходаковський в інтерв'ю розповів, що захоплені проросійськими бойовиками території Донецької області не в змозі самі себе забезпечити, і навантаження на економіку РФ з часом буде тільки зростати.