"Ми не в змозі себе забезпечити": донецький бойовик розповів про підтримку Росією "ДНР"

"Глава міністерства держбезпеки "ДНР" в 2014 році, а пізніше "секретар радбезу "ДНР" Олександр Ходаковський в інтерв'ю Reuters розповів про залежнысть окупованих територій України від Росії.

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Ходаковський вважає, що Росії доведеться більше витрачати на підтримку економік Донецька і Луганська, оскільки низька збирання податків і відсутність серйозних ринків збуту продукції не дозволяють регіонам наповнювати "місцеві бюджети".

"Ресурси і можливості Росії не безмежні. В умовах падіння економічних можливостей територій допомога буде дедалі більш суттєва. Відповідно навантаження на російську економіку буде зростати", - сказав він.

"Висновок, який напрошується, він невтішний і більш-менш об'єктивний - ми не в змозі самі зараз забезпечити своє існування. Перспективи покращення я не бачу. Я не бачу для цієї території іншого шляху, крім як приєднання до Росії ", - стверджує колишній чиновник "ДНР".

Автори матеріалу зазначають, що в бюджеті РФ є закрита частина. За оцінкою Мінфіну РФ, в 2016 році частка секретних витрат федерального бюджету перевищить 22% до обсягу витрат і становитиме майже 3,7 трильйона рублів.