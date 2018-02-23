У Житомирській області попрощалися із загиблою в АТО 23-річною медсестрою
У селі Бастова Рудня Житомирської області сьогодні попрощалися із загиблою у зоні проведення АТО медсестрою Сабіною Галицькою.
Як повідомили УНІАН у Житомирському обласному військовому комісаріаті, Галицька загинула під час ворожого обстрілу на Луганщині 20 лютого.
За інформацією Ємільчинської селищної ради, із загиблою попрощалися рідні та односельці, а також представники влади, громадськості, бойові побратими.
Читайте такожДерждеп прокоментував загибель на Донбасі 23-річної медсестри і закликав РФ припинити насильство«Під час надання цивільному населенню медичної допомоги були обстріляні наші медики. Загинула наша сестра – медик, військовослужбовець і людина з великим серцем – Сабіна», - зазначали військові на церемонії прощання із загиблою.
Присутні висловили співчуття рідним загиблої.
Сержант і старша медсестра 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Сабіна Галицька народилася у 1994 році, проживала у селі Бастова Рудня на Житомирщині, де і навчалася у місцеві школі. Згодом у місті Новограді-Волинському вона закінчила медичний коледж. Після роботи акушеркою у Барашівській лікарні Галицька підписала контракт та служила в ЗСУ за контрактом із квітня 2016 року.