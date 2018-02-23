Зниклий в АТО військовий потрапив у полон - ЗМІ

Штаб АТО не може підтвердити, що військовослужбовець перебуває в полоні.

17 лютого штаб АТО повідомив про зникнення військовослужбовця в зоні АТО. У той же день проросійські бойовики заявили, що захопили одного українського військового в полон. 21 лютого на російському телеканалі показали бійця АТО Василя Земелинського, який потрапив у полон.

Саме він, за версією штабу АТО, «зник» 17 лютого. Боєць служить у 34 батальйоні 57-ї бригади, передає InfoResist, посилаючись на свої джерела.

Незважаючи на сюжет на російському телеканалі, в штабі АТО через тиждень після його зникнення не змогли підтвердити, що він потрапив у полон.

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"Штаб АТО не може підтвердити, що він у полоні", — сказав спікер штабу АТО Василь Лабай.

InfoResist поспілкувався з військовими, які несуть службу в цьому районі, і вони підтвердили, що Василь Земелинський потрапив у полон.

"За даними перехоплення, він натрапив на довгочасову вогневу точку, по ньому бойовики відкрили вогонь, і коли зрозуміли, що вбити його не вдалося, взяли в полон", — повідомив один з бійців.

Військовослужбовці, які щодня борються з бойовиками, переживають щодо такої позиції командування.

"Нас турбує така позиція командування, ми ж не росіяни, які кидають своїх. Бійці переживають, що з ними також може так вчинити командування, коли вони потраплять у полон", — розповів боєць АТО.