Бойовики у Луганську не пустили місію ОБСЄ до машин путінського "гумконвою"

Озброєні бойовики заявили, що СММ «завчасно не узгодила» можливість перебування на об'єкті, куди приїхали вантажівки з "гумконвоєм".

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляють, що контрольовані Росією бойовики завадили спостерігачам у Луганську прослідувати за колоною так званого "гумконвою".

Про це йдеться у звіті місії за період з 19:30 21 лютого до 19:30 22 лютого, опублікованому 23 лютого на сайті ОБСЄ.

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Зазначається, що місія зафіксувала проїзд автоколони вантажівок із Російської Федерації.

Зокрема, біля населеного пункту Новосвітлівка (непідконтрольний урядові України, 16 км на південний схід від Луганська) члени патруля місії бачили 10 білих вантажівок із російськими номерними знаками та написом «Гуманітарна допомога від Російської Федерації» російською мовою.

Також сказано, що їх супроводжували 2 автомобілі з табличками бойовиків «ЛНР» та написом «Міліція», 4 автомобілі з написом «Міністерство надзвичайних ситуацій Росії», машина швидкої допомоги з російськими номерними знаками та 2 інші транспортні засоби з табличками «ЛНР».

"За спостереженнями, автоколона заїхала на територію об'єкта на вул. Руднєва, 2а, у Луганську. Двоє озброєних чоловіків завадили патрулю місії проїхати на територію об'єкта, пояснивши це тим, що спостерігачам не дозволено перебувати на цьому об'єкті, оскільки СММ «завчасно не узгодила» це питання", - йдеться у звіті.