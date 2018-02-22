Росія відправила на окупований Донбас черговий "гумконвой"

Це вже 74-та колона з нібито гуманітарною допомогою від Росії.

Автомобільна колона МНС Росії з нібито гуманітарною допомогою в 74-й раз відправилася в Донбас.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу міністерства. Видання зазначає, що вантажівки везуть на Донбас понад 430 тонн вантажів, серед яких "здебільшого дитячі продуктові набори і медичне майно".

"Гуманітарна колона МНС Росії досягла пунктів пропуску «Донецьк» і «Матвєєв Курган» на російсько-українському кордоні. Весь вантаж у повному обсязі вивантажуватиметься на пунктах прийому Донецької та Луганської областей і далі розподілятиметься населенню Донбасу, яке потребує допомоги", - заявили в російському МНС.

Як повідомляв УНІАН, попередній "гумконвой" приїхав на окуповані території 25 січня. Тоді було привезено "більш як 400 тонн дитячих продуктових наборів".

Нагадаємо, Росія з серпня 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбас так звані "гуманітарні конвої". Митну і прикордонну служби України не допускають до огляду цих вантажівок. Українська сторона заявляла про отримання доказів того, що в цих вантажівках серед ящиків з продуктами харчування були зброя, боєприпаси і протитанкові гранати.

У МЗС України не раз вимагали від РФ припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої "гуманітарної допомоги".