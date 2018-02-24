Доба в АТО: бойовики продовжують обстріли із забороненої "Мінськом" зброї

Особлива активність обстрілів бойовиків спостерігалася за темної пори доби.

Минулої доби російсько-окупаційні війська продовжили грубо порушувати Мінські домовленості та використовували заборонене великокаліберне озброєння. Особливо активно агресор здійснював провокації за темної пори доби.

Як повідомили у прес-центрі штабу АТО, за минулу добу бойовики 13 разів порушували режим припинення вогню.

Читайте такожЗниклий в АТО військовий потрапив у полон - ЗМІ"На Луганському напрямку ворог застосував артилерійські системи калібру 122-мм, міномети та увесь арсенал стрілецького озброєння включно із гранатометами поблизу Луганського. За попередньою інформацією декілька снарядів розірвалися на околицях цього прифронтового населеного пункту та пошкодили майно приватних осель місцевих жителів. Також, з тимчасово окупованого Первомайська, противник обстріляв околиці Підлісного з артилерії калібру 152-мм. Наслідки заподіяної шкоди з’ясовуються. Зі 120-мм мінометів і озброєння БМП загарбники вели вогонь по опорних пунктах неподалік Троїцького. На інших ділянках нашої оборони сили агресора провокували українських захисників з гранатометів різних типів і стрілецької зброї біля Новоолександрівки, Новгородського та Зайцевого. На Донецькому напрямку окупанти вели вогонь зі 120-мм мінометів, гранатометів і стрілецької зброї довкола Новотроїцького", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що постраждалих внаслідок обстрілів немає.

Як повідомляв УНІАН, спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляють, що контрольовані Росією бойовики завадили їм у Луганську прослідувати за колоною так званого "гумконвою".