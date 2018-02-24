Сьогоднішній день в зоні АТО пройшов без єдиного обстрілу з боку бойовиків

Скориставшись тим, що бойовики не стріляють, в Луганському відновили електро - та газопостачання.

Протягом суботи, 24 лютого, в зоні АТО на Донбасі українська армія не зафіксувала жодного обстрілу бойовиків. Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО.

Читайте такожМуженко розповів, скільки генеральських звань присвоїли з початку АТО"З початку цієї доби режим тиші продовжує зберігатися вздовж всієї лінії зіткнення. Станом на 18:00 обстрілів у бік наших опорних пунктів не зафіксовано. Підрозділи української армії суворо дотримуються Мінських домовленостей. Ситуація в районі проведення АТО знаходиться під контролем Збройних сил України. Бойові підрозділи, які виконують завдання першої лінії оборони, знаходяться на своїх позиціях і ведуть спостереження за противником", - йдеться в повідомленні.

Під час вчорашнього обстрілу бойовиків було пошкоджено електро - і газопостачання Луганського.

"Сьогодні за сприяння офіцерів цивільно-військового співробітництва штабу АТО і представників української сторони СЦКК відновлено пошкоджений в результаті вчорашнього обстрілу російськими найманцями з артилерійських систем калібру 122 мм електро - і газопостачання населеного пункту Луганське", - відзначили в прес-центрі.