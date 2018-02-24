В ОБСЄ повідомили про мінометний обстріл біля їхньої передової бази в Попасній

Співробітники СММ покинули базу і перемістилися в укриття.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повідомляє про мінометні обстрілі поблизу передової бази спостерігачів в Попасній. Про це йдеться в щоденному звіті СММ ОБСЄ, оприлюдненому на сайті організації.

Читайте такожДоба в АТО: бойовики продовжують обстріли із забороненої "Мінськом" зброї

"Увечері 23 лютого, перебуваючи на передовій патрульній базі СММ, розташованій на північній околиці н. п. Попасна (підконтрольний урядові, 69 км на захід від Луганська), спостерігачі чули тривалі порушення режиму припинення вогню, з яких більшість зафіксовано на відстані 3–4 км на південний схід. Близько 21:14 команда СММ чула 10 вибухів, оцінених як постріли зі 120-мм міномета приблизно в 500 м на північ. Співробітники Місії (6 спостерігачів, фельдшер і перекладач) негайно перемістилися до укриття, облаштованого в підвальному приміщенні бази, і залишалися там упродовж близько 15 хвилин", - йдеться у повідомленні.

Згідно з інформацією, у суботу, 24 лютого, спостерігачі СММ залишили передову базу і повернулася до патрульного центру СММ у Сєвєродонецьку.

Також повідомляється, що патрульні СММ повернулися на передову патрульну базу в Попасній 22 лютого після того, як 19 грудня 2017 вона була тимчасово передислокована через вибухи.

3 лютого патруль ОБСЄ потрапив під обстріл на території ОРДЛО. П'ятеро членів патруля стояли між броньованими автомобілями СММ, вони почули, як над їх головами зі свистом пролетіли 3 кулі з заходу на схід, і побачили, що одна з куль влучила в 10-15 метрах на схід від них. Патруль місії негайно покинув цей район.