Ватажок "ДНР" намагається сформувати додаткове "козаче військо" - ІС

"Козаками ДНР" здебільшого стають іноземні найманці, які були "звільнені" зі служби в окупаційних військах і з тих чи інших причин залишилися в ОРДЛО.

На виконання указу ватажка терористичної «ДНР» Олександра Захарченка у низці населених пунктів, що знаходяться під контролем російсько-окупаційних військ, іде формування нової збройної структури бойовиків під назвою «Приазовське козацьке військо Донецької народної республіки». На даний момент загальна кількість «козаків» «Приазовського козачого війська ДНР» становить до 150 осіб, які розбиті на місцеві загони.

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Як повідомляє група «Інформаційний спротив», «установчі збори» нового «козачого» формування відбулися у низці міст півдня окупованих територій Донецької області (Торез, Амвросіївка, Старобешеве, Тельманове).

«Відзначається вкрай низький рівень бажання місцевих жителів вступати в нове формування, тому організатори намагаються залучати іноземних найманців, які «звільнені» зі служби в окупаційних військах і з тих чи інших причин залишаються в «ДНР». Наприклад, в Торезі главою місцевого формування «козаків ДНР» призначений осетин», - повідомляє «ІС».

Як повідомляв УНІАН, російські окупаційні війська проводять на Донбасі перегрупування і зміцнення своїх позицій.