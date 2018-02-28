Єврокомісія виділяє Україні 24 мільйони євро гуманітарної допомоги постраждалим від конфлікту на Донбасі

За словами комісара з гуманітарної допомоги та кризового менеджменту на порозі Європейського Союзу стоїть гуманітарний криза.

Європейська комісія виділяє Україні 24 мільйони євро в якості гуманітарної допомоги постраждалим від конфлікту на сході України.

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено у середу в Брюсселі в рамках засідання Єврокомісії.

«Європейська комісія оголошує сьогодні про 24 мільйони євро, спрямованих на гуманітарну допомогу для вирішення потреб постраждалих від конфліктів людей на сході України», - йдеться в повідомленні ЄК.

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З цього приводу комісар з гуманітарної допомоги та кризового менеджменту Христос Стиліанідес зазначив, що чотири роки конфлікту призвели до «величезної напруги для цивільного населення на Сході України».

«Не можна не помітити, що на порозі Європейського Союзу стоїть гуманітарний криза. Наша нова допомога допоможе забезпечити такі необхідні харчування, охорону здоров'я та освіту для дітей», - наголосив він.

В повідомленні ЄК також йдеться про те, що нове фінансування ЄС допоможе вирішувати основні потреби найуразливіших груп населення по контактній лінії, в тому числі, в неконтрольованих державою районах.

ЄС з початку конфлікту в 2014 році надав понад 677 мільйонів євро.