За словами Путіна, немає прикладів у міжнародній практиці, коли врегулювання відбувається без залучення однієї зі сторін конфлікту.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія «не проти» поставити окупований Донбас під міжнародний контроль.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін сказав на спільній з канцлером Австрії Себастьяном Курцем прес-конференції.

Зокрема, Путін заявив, що Росія виступила ініціатором місії ООН, хоча ідея була вперше запропонована президентом України Петром Порошенком.

«Мені залишилося її публічно підтримати і внести резолюцію (до Радбезу ООН), але коли ми це зробили, виявилося, що цього недостатньо», - сказав Путін.

Він стверджує, що зараз пропонується розширити миротворчу місію на всю територію Донбасу, при цьому спочатку йшлося про те, щоб забезпечити безпеку спостерігачів ОБСЄ, які перебувають на лінії зіткнення.

«І ми виходимо з того, що цього достатньо, щоб місія ООН виконала цю роль. Спочатку взагалі Україна поставила питання про те, щоб озброїти співробітників ОБСЄ з метою забезпечення безпеки - ми погодилися. ОБСЄ відмовилася з посиланням на те, що ні досвіду такого у ОБСЄ немає, ні людей, які могли б це робити, у них немає. І по-третє, є побоювання, що, як тільки співробітники ОБСЄ візьмуть в руки зброю, то вони будуть ціллю для обох конфліктуючих сторін», - сказав Путін.

За його словами, у зв'язку з цим була висловлена ​​інша ідея - поставити поруч місію ООН, щоб забезпечити безпеку представників ОБСЄ, а після цього в одній з телефонних розмов з ним канцлер Німеччини Ангела Меркель запропонувала, щоб миротворці були на кордоні Росії з Україною.

«Я відповів: так, ти, напевно, права. Нехай вони будуть і там теж, коли будуть супроводжувати співробітників ОБСЄ, тобто, забезпечувати безпеку. Ми на це пішли. Але і цього виявилося недостатньо», - зауважив він.

Читайте такожУ МЗС відреагували на пропозицію Росії повернути військову техніку з окупованого Криму«Тепер кажуть: ні, потрібно, щоб вони перебували всюди, тобто, фактично йдеться про те, щоб поставити всю цю територію під міжнародний контроль. Росія за чи проти? Ми, як мінімум, не проти. Але потрібно домовлятися з цими невизнаними республіками. Ідіть тоді і з ними домовитеся. Ні, цього ніхто не хоче робити», - сказав Путін.

Президент РФ заявив, що немає прикладів у міжнародній практиці, коли врегулювання відбувається без залучення однієї з конфліктуючих сторін.

«Такої практики у світі не існує, але, на жаль, ніхто не хоче, в усякому разі, сьогоднішня київська влада не хоче прямого діалогу, як це передбачено Мінською угодою», - стверджує Путін.

Він вважає, що спочатку потрібно думати про політичні кроки, а потім думати про «майбутні кроки, а сьогодні потрібно забезпечити безпеку співробітників ОБСЄ» .Путін закликав зробити «хоча б цей крок, але не хочуть, відмовляються».

Путін запевнив, що РФ продовжить працювати з усіма зацікавленими сторонами.

Як відомо, 19 жовтня 2017 року Путін заявив, що РФ не допустить закриття кордону з окупованим Донбасом, щоб "не допустити там різанини".