"Там буде влаштована різанина": Путін заявив, що не допустить закриття кордону з окупованим Донбасом

Президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ не допустить закриття кордону з окупованих Донбасом, але хоче добрих відносин з Україною.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав, виступаючи на сесії міжнародного дискусійного клубу «Валдай».

За його словами, Росію весь час просили озброїти місію ОСБЕ на лінії розмежування на Донбасі.

При цьому він заявив, що Петро Порошенко запропонував створити умови для охорони СММ ОБСЄ збройними формуваннями ООН і РФ погодилася.

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«І цього здалося мало - давайте розширено тепер тлумачити. Ви розумієте, чого ми боїмося, якщо можна сказати, що ми боїмося чогось. Якщо до надання цим територіям особливого статусу відповідно до закону, який прийнятий Радою і нині продовжений на рік, якщо не прийняти закон про амністію, то закриття кордону між Росією і невизнаними республіками призведе до ситуації нарівні зі Сребніцею. Там буде влаштована різанина. Ми цього не зможемо допустити і ніколи не допустимо», - сказав Путін.

Він заявив, що не можна перекладати всю ситуацію на Росію.

«Так не вийде. Давайте разом, давайте тепер ви впливайте на нинішню владу в Києві, щоб вона робила хоч якісь кроки до нормалізації. Ми будемо працювати солідарно і зробимо все, щоб ситуацію нормалізувати», - сказав він.

Путін наголосив, що «нам потрібна демократична дружня до нас Україна», - сказав він.

Він заявив, що Росія добровільно погодилася, що колишні члени СРСР стали незалежними країнами і зараз хоче «мати дружню сусідню державу».