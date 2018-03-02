Волонтер: Росія зробила зі східних областей України полігон для військових випробувань

За словами екс-бійця АТО, російські військовослужбовці вправляються на Донбасі у використанні засобів радіоелектронної боротьби, нових видів боєприпасів, а також в опрацюванні різних модифікацій старих калібрів.

Російське військове командування використовує окуповану територію України для своїх мілітарних цілей.

Збройний конфлікт на Донбасі вони використовують, зокрема, для випробування нових засобів організації ведення бою. Про це волонтер, який воював у зоні АТО, голова благодійного фонду "Світ і Ко", офіцер запасу Мирослав Гай розповів на чаті в "Главреді".

"Вони всі намагаються перейти до моделі мережевої-центричної війни, коли всі сили і засоби об'єднані в єдиний кулак. Поки так воюють американці: у них паралельно працюють різні види розвідки, командування постійно знаходиться на зв'язку з різними підрозділами, для цього потрібен потужний комп'ютерний ресурс", - переконаний спікер.

Читайте такожВ Україні 4,4 мільйона людей постраждали через війну на Донбасі - ООННа українській території Росія не упустила можливість випробувати багатофункціональні безпілотні системи "Орлан", вважає Гай.

"Безпілотні системи "Орлан" можуть нести велику кількість корисного навантаження, і не просто коригувати артилерію, а виводити рівень і управління вогнем на новий якісний рівень, коли ви в реальному часі можете спостерігати, як відпрацьовує ваша артилерія, мати зв'язок з усіма командирами батарей, працювати швидко і точно", - підкреслив волонтер.

За словами екс-бійця АТО, російські військовослужбовці вправляються на Донбасі у використанні засобів радіоелектронної боротьби, нових видів боєприпасів, а також в опрацюванні різних модифікацій старих калібрів. Він переконаний, що на українській території набувають досвід молоді офіцери запасу збройних сил Росії. Військовий конфлікт став зручним майданчиком для опрацювання логістичних напрямків.

"Основним засобом перекидання техніки і боєприпасів в РФ була залізниця - так склалося історично і через відсутність достатньої кількості хороших доріг. За останні роки РФ змогла відпрацювати методи перевезення техніки автомобільним вантажним транспортом, коли техніка завантажується у вагони, які їдуть, зупиняючись тільки для дозаправки, вахтовим методом змінюючи водіїв", - підсумував Гай.

Як повідомляв УНІАН, раніше Путін заявив, що Росія "не проти" поставити окупований Донбас під міжнародний контроль.