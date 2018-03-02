У Мінську оголосили про повне та безстрокове перемир'я на Донбасі з 5 березня
Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ) у п’ятницю, 2 березня, оголосила про повне та безстрокове припинення вогню на Донбасі, починаючи з 5 березня.
Про це йдеться в заяві ТКГ, яку поширила прес-служба спецпредставника ОБСЄ в групі Мартіна Сайдіка, передає Deutsche Welle.
Читайте такожВолонтер: Росія зробила зі східних областей України полігон для військових випробувань "Тристороння контактна група за участі представників окремих районів Донецької та Луганської областей... наголошує на важливості забезпечення миру і спокою для населення в зоні конфлікту на Сході України", - зазначається в заяві.
ТКГ в заяві вказала на важливість прийняття і дотримання наказів про припинення вогню, ефективне застосування дисциплінарних заходів у випадках порушення перемир’я та уникнення наступальних дій і розвідувальних операцій.
У заяві також йдеться про важливість суворої заборони ведення вогню в напрямку і з боку населених пунктів, розміщення і застосування важкого озброєння в населених пунктах і поблизу них, а також навмисного обстрілу цивільної інфраструктури, зокрема шкіл, дитячих садків, лікарень та громадських приміщень.
Раніше УНІАН повідомляв, що спеціальний представник діючого голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі, посол Мартін Сайдік заявляє, що в рамках переговорів у Мінську триває робота над підготовкою домовленості про абсолютний режим припинення вогню на Донбасі.