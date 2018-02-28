У ОБСЄ заявили про підготовку рішення щодо абсолютного перемир'я на Донбасі - ЗМІ

Спецпредставник голови ОБСЄ зазначив, що одним із основних завдань залишається забезпечення безпеки і необхідних життєвих умов для цивільного населення.

Спеціальний представник діючого голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі, посол Мартін Сайдік заявляє, що в рамках переговорів у Мінську триває робота над підготовкою домовленості про абсолютний режим припинення вогню на Донбасі.

Про це він повідомив за підсумками сьогоднішнього засідання ТКГ у Мінську, повідомляє білоруське телеграфне агентство БЕЛТА.

"Готуємо це питання. Але таке рішення ще не ухвалено", - сказав Сайдік.

У зв'язку з цим відзначається, що при пошуку мирного вирішення конфлікту на сході України одним із головних завдань ТКГ залишається забезпечення безпеки і необхідних життєвих умов для цивільного населення.

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Посол також звернув увагу на нещодавнє повідомлення про обстріл автомобіля медичної допомоги. Він закликав сторони суворо дотримуватися міжнародних принципів недоторканності медперсоналу.

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня 2017 року в Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі була досягнута домовленість про встановлення новорічно-різдвяного перемир'я з опівночі 23 грудня, однак окупанти щодня порушують домовленості.