Штаб АТО попереджає про можливі провокації бойовиків напередодні перемир'я

Очікувані провокації пов’язані із домовленостями ТКГ у Мінську про стале припинення вогню з 5 березня.

Найближчим часом на території Луганської і Донецької областей можливі збройні провокації з боку російсько-окупаційних угруповань проти військовослужбовців ЗСУ та цивільного населення.

Про це повідомляється на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook.

"За даними розвідки штабу АТО, підтримувані Росією незаконні збройні формування планують вдатися до серйозних вогневих провокацій як проти підрозділів Збройних сил України, так і проти цивільного населення. При цьому вони збираються вдатися до уже неодноразово випробуваної ними підступної тактики, коли, обстрілюючи позиції української армії, кремлівські найманці одночасно вестимуть вогонь і у бік непідконтрольних українському уряду населених пунктів", - йдеться в повідомленні.

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У штабі зазначили, що можливі провокації пов’язані із домовленостями Тристоронньої контактної групи про цілковиту прихильність до всеосяжного, сталого та безстрокового припинення вогню, починаючи з 5 березня з 00:00 (за київським часом).

"Такими цинічними діями окупанти намагатимуться створити умови для обвинувачення сил АТО у нібито обстрілах непідконтрольних українській владі прифронтових населених пунктів. До своїх злочинних дій російсько-окупаційних військ планують залучити підконтрольні їм ЗМІ, а також знімальну групу телеканалу «Росія-24», яка прибула на окуповані території Донецької та Луганської областей. За задумом окупаційної адміністрації РФ, вони мають знімати і оприлюднювати відповідну картинку з метою дискредитації Збройних сил України, військового та військово-політичного керівництва України", - підкреслили в штабі.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого у Мінську за підсумками засідання Тристоронньої контактної групи з урегулювання конфлікту на Донбасі спеціальний представник діючого голови ОБСЄ в Україні та в ТКГ, посол Мартін Сайдік заявив, що в рамках переговорів триває робота над підготовкою домовленості про абсолютний режим припинення вогню на Донбасі.

"Готуємо це питання. Але таке рішення ще не ухвалено", - сказав Сайдік.

3 березня глава Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертурул Апакан привітав відновлення ТКГ та іншими підписантами Мінських угод зобов'язань щодо дотримання режиму припинення вогню. За його словами, передбачається, що відновлення зобов'язань щодо узгодженого 28 лютого в Мінську перемир'я, набуде чинності о 00:01 5 березня.

Він також закликав усі сторони конфлікту підтвердити конкретними діями прихильність режиму припинення вогню.

20 грудня 2017 року в Мінську на засіданні ТКГ була досягнута домовленість про встановлення новорічно-різдвяного перемир'я з опівночі 23 грудня, однак окупанти щодня порушують домовленості.