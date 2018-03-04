Перед новим перемир`ям терористи обстріляли захисників Павлополя з танка та мінометів

На Донецькому напрямку епіцентром нестабільності стала приморська ділянка оборони ЗСУ.

Від початку сьогоднішньої доби бойовики ОРДЛО здійснили 4 обстріли українських позицій. Внаслідок ворожого вогню ніхто з українських військовослужбовців не постраждав.

Читайте такожШтаб АТО попереджає про можливі провокації бойовиків напередодні перемир'яЯк повідомляє прес-центр штабу АТО, на Донецькому напрямку епіцентром нестабільності стала приморська ділянка оборони ЗСУ.

«Поблизу Павлополя противник неодноразово вів вогонь зі 120-мм мінометів, озброєння танка, БМП та стрілецької зброї, а неподалік Широкиного ворог застосував важкі міномети. Також зі 120-мм мінометів окупанти вели вогонь у передмісті Мар’їнки», - вказано у зведенні штабу.

Наголошується, що підрозділи ЗСУ готові до забезпечення виконання усіх заходів щодо запровадження та підтримання «режиму тиші» по всій лінії розмежування сторін на Донбасі.

Нагадаємо, Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ) у п’ятницю, 2 березня, оголосила про повне та безстрокове припинення вогню на Донбасі, починаючи з 5 березня.