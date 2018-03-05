Спостерігачі ОБСЄ за вихідні зафіксували на Донбасі понад 200 вибухів

Переважну більшість порушень зспостерігачі задокументували в Донецькій області.

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляють, що за вихідні зафіксували близько 208 вибухів у Донецькій та Луганській областях.

Про це повідомляє місія у своєму звіті за вихідні.

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«У Донецькій області у період з вечора 2 березня до вечора 3 березня Спеціальна моніторингова місія задокументувала більше порушень режиму припинення вогню, включаючи більше вибухів (близько 90), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (близько 50 вибухів). У наступну добу було зареєстровано менше порушень, включаючи близько 70 вибухів», - йдеться у звіті.

Зокрема, на Донеччині порушення перемир'я були зафіксовані в районі Донецької фільтрувальної станції, Широкиного, Горлівки, Світлодарська, Ясинуватої та в центрі Донецька.

«У Луганській області у період з вечора 2 березня до вечора 3 березня Спеціальна моніторингова місія задокументувала менше порушень режиму припинення вогню, включаючи менше вибухів (12 вибухів), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (34 вибухи)», - наголосили в місії

Зазначається, що упродовж наступної доби ситуація дещо зазнала змін – було зафіксовано більше порушень режиму припинення вогню, включаючи 34 вибухи.

На Луганщині спостерігач ОБСЄ зареєстрували порушення в районі Первомайська та Катеринівки.