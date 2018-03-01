Місія ОБСЄ не схвалює переходу Новоолександрівки під контроль ЗСУ

Заступник голови СММ ОБСЄ вважає, що просування сторін у зоні конфлікту неминуче призводить до ще більшого насильства.

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) Олександр Хуг заявляє, що місія пов'язує погіршення ситуації в районі Попасної та Первомайська з взяттям під контроль Збройними силами України села Новоолександрівка на Луганщині.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Хуг сказав на брифінгу у Києві.

"Замість того, щоб просуватися вперед у виконанні мінської «дорожньої карти», минулого тижня сторони, як ми бачили, і далі простували шляхом насильства. Найбільш інтенсивні випадки насильства були зафіксовані у місцях, де сторони змістили свої позиції ближче одна до одної, що також є порушенням Мінських домовленостей", - сказав Хуг.

"З нашої передової патрульної бази в Попасній спостерігачі ввечері у четвер, 22 лютого, зафіксували приблизно 80 вибухів та орієнтовно 800 пострілів і черг із різних типів озброєння, а також численні вибухи та перехресний вогонь із великокаліберних кулеметів тривалістю 37 хвилин. Усе це за три-чотири кілометри на південний схід. Наступного вечора 23 лютого і в ніч на 24 лютого ті ж спостерігачі в Попасній чули 205 вибухів невизначеного походження, спричинених, за їх оцінкою, вогнем із артилерії, а також ще 539 вибухів, оцінених як постріли з артилерії, мінометів чи бойової машини піхоти", - додав Хуг.

За його словами, широкомасштабне насильство стало буденним явищем на сході України, й іноді неможливо усвідомити його нищівну аномальність.

«По-перше, кожен випущений снаряд здатний вбити чи скалічити багатьох людей. Ми дійсно за останні 3,5 роки бачили, яку криваву бійню може спричинити лише один артилерійський снаряд чи мінометна міна. За один вечір з одного місця їх випускають сотнями. Це є не лише грубим порушенням режиму припинення вогню, а також свідчить про абсолютне нехтування та байдужість до людського життя, а у Попасній проживає близько 20 тисяч осіб», - сказав Хуг.

"По-друге, насильство, свідками якого ми стали у четвер та п'ятницю, є частиною ще більшої хвилі насильства, яка поглинула західні райони Луганської області. Невеличке селище Новоолександрівка, південно-східніше Попасної, відіграє важливу роль у розумінні того, що відбувається. Ви, напевно, пам'ятаєте, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ нещодавно підтвердила той факт, що Збройні сили України увійшли до цього селища. Крок, який спричинив переміщення позицій ще ближче до лінії зіткнення. Таке переміщення позицій передбачає зменшення міжпозиційної відстані, неминуче призводить до ще більшого насильства", - наголосив Хуг.

За його словами, Мінськими угодами передбачено, що військові підрозділи повинні залишатися на власних позиціях на лінії розмежування.

"Мінські домовленості досить чіткі, будь-які порозуміння виключені. На додаток до відведення важкого озброєння сторони зобов'язалися не просуватися вперед, залишаючись на своїх позиціях. Кожен розуміє, і за останні кілька років ми маємо низку прикладів із різних місць вздовж лінії зіткнення, що результатом просування вперед ближче до супротивника є підвищений рівень тривалого і непередбачуваного насильства", - сказав Хуг.

"Події минулого тижня, коли більш ніж 90% усіх зафіксованих випадків застосування забороненого озброєння сталися в районі Попасної – Первомайська, лише підтверджує цей давно встановлений взаємозв'язок", - підкреслив Хуг.

Як повідомляв УНІАН, 31 січня речник штабу АТО Василь Лабай заявив, що військові ЗСУ, взявши під контроль населений пункт Новоолександрівка в Луганській області, що перебуває в «сірій зоні», не порушили Мінські домовленості.

2 лютого Хуг заявив, що спостерігачі нещодавно не змогли потрапити до села Новоолександрівка через замінування.