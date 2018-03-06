Лайки та погрози стріляти: патруль ОБСЄ потрапив під приціл на Донбасі

Команда СММ побачила, як чоловік опустився на коліно, продовжуючи тримати автомат націленим на автомобіль Місії.

На Донбасі представники спеціальної моніторингової місії ОБСЄ потрапили під приціл бойовиків.

Про це йдеться в оперативному звіті СММ, розміщеному на сайті ОБСЄ.

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"5 березня, о 12:55, прямуючи з заходу на схід дорогою в н. п. Козацьке (непідконтрольний урядові, 36 км на північний схід від Маріуполя), патруль СММ (у складі шести працівників Місії на двох броньованих автомобілях) побачив озброєного автоматом (АК-74) чоловіка в одязі військового типу, який стояв на блокпості збройних формувань, розташованому на східній околиці населеного пункту. Члени патруля СММ також бачили, як він навів автомат прямо на перший автомобіль Місії, який на той момент був приблизно за 120 метрів на захід від блокпоста", - йдеться в повідомленні.

Наблизившись на відстань орієнтовно 100 метрів західніше блокпоста, команда СММ побачила, як чоловік опустився на коліно, продовжуючи тримати автомат націленим на автомобіль Місії.

"Патруль СММ відразу ж зупинився. Водій першого автомобіля Місії привідкрив двері та попросив чоловіка опустити зброю і покликати свого командира. Озброєний чоловік, вживаючи нецензурну лексику, сказав російською мовою: "Негайно їдьте звідси! Якщо під’їдете ближче, я стрілятиму". Тим часом він постійно тримав перший автомобіль СММ на прицілі", - розповіли в ОБСЄ.

Зазначається, що патруль Місії негайно покинув цей район, рухаючись у західному напрямку, і благополучно повернувся на базу в Маріуполі.