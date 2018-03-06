Бойовики обстріляли житлові квартали Щастя, є руйнування (фото)

Бронебійно-запалювальні трасуючі боєприпаси влучили в житлові будинки та господарські будівлі.

В результаті обстрілу контрольованими Росією бойовиками житлових кварталів в місті Щастя в Луганській області мирні жителі не постраждали, пошкоджені житлові та господарські будівлі на кількох вулицях.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО у соціальній мережі Facebook.

"Українська сторона СЦКК інформує, що бойовики окупаційної адміністрації РФ, нехтуючи домовленостями про встановлення з 00.01 хвилин 5 березня 2018 року всеохоплюючого режиму припинення вогню вдовж всій лінії розмежування сторін на сході України, прийнятого Трьохсторонньою контактною групою 28 лютого 2018 року в Мінську, порушили «режим всеохоплюючого перемир’я», застосувавши при цьому зброю, яка заборонена Мінськими домовленостями, по житлових кварталах населеного пункту Щастя", - наголошують у штабі.

У зв'язку з цим зазначається, що за результатами фотофіксації порушення проросійськими найманцями режиму припинення вогню із застосуванням по будинках мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї, спостерігачами мобільної групи «Новоайдар» виявлено та зафіксовано значні ушкодження.

Зокрема зафіксовано, що бронебійно-запалювальні трасуючі боєприпаси влучили в житлові будинки та господарські будівлі на вулицях Республіканська, 1, Приозерна, 3, Матросова, 12, Республіканська, 27, Гагаріна, 4, Центральна, 12, а також по дитячому садочку «Зірочка».

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"У зазначених помешканнях зруйновані зовнішні стіни та вікна, а також значно пошкоджені меблі та побутова техніка. На щастя, ніхто з місцевих жителів не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Водночас сказано, що Збройні сили України на провокації не піддалися, вогонь у відповідь не відкривали.

"Українська сторона СЦКК наголошує, що такі дії з боку ватажків окупаційної адміністрації РФ, є цинічне нехтування ними усіма нормами міжнародного гуманітарного права, що несуть пряму загрозу життю та здоров’ю цивільного населення, значну матеріальну шкоду місцевим жителям", - йдеться в повідомленні.

"Зазначене свідчить про явне небажання ватажків окупаційної адміністрації РФ дотримуватися всеохоплюючого режиму припинення вогню на виконання Мінських домовленостей, а також відверту їхню зацікавленість у подальшому загостренні конфлікту", - заявили в СЦКК.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу бойовики тричі порушували перемир’я.