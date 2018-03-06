Доба в АТО: внаслідок гранатометного обстрілу бойовиків поранено українського військового

Бойовики вели обстріли позицій сил АТО на Донецькому і Луганському напрямках.

Друга половина минулої доби, починаючи з 16.00, у районі проведення АТО пройшла без порушень режиму припинення вогню. Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО.

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"Вздовж усієї лінії розмежування сторін не зафіксовано жодного обстрілу. Натомість, до того, російсько-окупаційні угруповання три рази порушували перемир’я", зазначили в прес-центрі.

Зокрема, на Луганському напрямку окупанти застосували міномети калібру 82-мм, гранатомети та стрілецьку зброю неподалік Щастя. З 82-мм мінометів і великокаліберних кулеметів противник вів вогонь поблизу Троїцького.

"На Донецькому напрямку ворог обстріляв захисників Новотроїцького з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

"Внаслідок ворожого вогню зазнав поранення один військовослужбовець сил АТО. Його доправлено до військового мобільного госпіталю та надано необхідний обсяг лікарської допомоги", - підсумували в прес-центрі.