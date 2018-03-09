Держдеп просить Росію наказати своїм бойовикам перестати лякати спостерігачів ОБСЄ

Гізер Ноєрт закликала Міноборони Росії наказати бойовикам на Донбасі більше не лякати спостерігачів ОБСЄ.

Державний департамент США закликав Міністерство оборони Росії вплинути на бойовиків, які воюють на Донбасі, щоб вони не заважали роботі спостерігачів ОБСЄ.

Про це прес-секретар Державного департаменту США Гізер Ноєрт написала в Twitter, коментуючи звіт СММ ОБСЄ.

"Міністерство оборони Росії: будь ласка, накажіть бойовикам, яких ви контролюєте на сході України, щоб вони припинили насильницьке залякування міжнародних спостерігачів СММ ОБСЄ", - написала вона.

.@MoD_Russia: Please instruct the fighters you control in eastern #Ukraine to end violent intimidation of @OSCE_SMM international monitors. https://t.co/T7GtLPkZ4S — Heather Nauert (@statedeptspox) March 8, 2018

Як повідомлв УНІАН, на Донбасі 5 березня представники спеціальної моніторингової місії ОБСЄ потрапили під приціл бойовиків.

"Озброєний чоловік, вживаючи нецензурну лексику, сказав російською мовою: "Негайно їдьте звідси! Якщо під’їдете ближче, я стрілятиму", - розповіли в ОБСЄ.