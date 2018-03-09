Держдеп просить Росію наказати своїм бойовикам перестати лякати спостерігачів ОБСЄ

03:30, 09 березня 2018
Війна
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США просять не лякати спостерігачів ОБСЄ / фото УНІАН

Державний департамент США закликав Міністерство оборони Росії вплинути на бойовиків, які воюють на Донбасі, щоб вони не заважали роботі спостерігачів ОБСЄ.

Про це прес-секретар Державного департаменту США Гізер Ноєрт написала в Twitter, коментуючи звіт СММ ОБСЄ.

"Міністерство оборони Росії: будь ласка, накажіть бойовикам, яких ви контролюєте на сході України, щоб вони припинили насильницьке залякування міжнародних спостерігачів СММ ОБСЄ", - написала вона.

Як повідомлв УНІАН, на Донбасі 5 березня представники спеціальної моніторингової місії ОБСЄ потрапили під приціл бойовиків.

"Озброєний чоловік, вживаючи нецензурну лексику, сказав російською мовою: "Негайно їдьте звідси! Якщо під’їдете ближче, я стрілятиму", - розповіли в ОБСЄ.

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Теги: #бойовики#Держдеп#СММ ОБСЄ#спостерігачі ОБСЄ#Гізер Ноєрт