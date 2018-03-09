Бойовики "ДНР" поповнюють свої лави ув’язненими – ДПСУ

Прикордонники затримали громадянина Грузії, який з лютого 2011 року утримувався у місцях позбавлення волі на Донеччині. Він повідомив, що після окупації на ув’язнених постійно чинився тиск у питанні поповнення лав терористів.

Бойовики терористичної організації «ДНР» в обмін на умовну свободу вербують до своїх лав громадян, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі на тимчасово окупованих територіях Донецької області.

Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України із посиланням на свідчення громадянина Грузії, який був затриманий при в’їзді на підконтрольну територію та перебував в ув’язненні на окупованій території.

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«Представники незаконних збройних формувань поставили чоловіка перед фактом, що під час переміщення з одного виправного закладу в інший його паспортні документи (як і багатьох інших ув’язнених) було втрачено, тож найкращий вихід - стати одним з «гордих ополченців», на що чоловік відповів відмовою, тоді як були й такі, що погоджувалися, в обмін на таку собі своєрідну свободу», - йдеться у повідомленні.

За даними Держприкордонсулжби, затриманий чоловік є громадянином Грузії та з лютого 2011 року утримувався у місцях позбавлення волі.

Зі слів затриманого, у 2013 році його було засуджено до 7 років позбавлення волі за ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій).

«Відсидіти строк спокійно в Макіївській колонії йому не вдалося - чоловік розповів, як наприкінці літа 2014-го відбувався неодноразовий обстріл Макіївської виправної колонії, згодом же його перевели в колонію м. Торез, де на ув’язнених здійснювався постійний тиск в питанні поповнення лав так званої «ДНР», - додали у прес-центрі.

Також зазначається, що наразі чоловіка передано Національній поліції для проведення відповідної перевірки.