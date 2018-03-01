Ватажок "ДНР" заговорив про інтеграцію з Росією

Раніше Пєсков відхрещувався від інтеграції Донбасу в РФ, сьогодні Захарченко знову про це заговорив.

Ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко назвав союз з Росією головним пріоритетом зовнішньої політики псевдореспубліки.

Про це повідомляють ресурси бойовиків, посилаючись на його заяву, зроблену в четвер, 1 березня.

Читайте такожЗаважав Захарченку: у "ДНР" затримали "міністра енергетики""Вважаю, що союз з Росією є найважливішим пріоритетом зовнішньої політики республіки. Спільне майбутнє з Росією - наш твердий вибір. Це вже відбувається. Інтеграція - культурна, економічна, гуманітарна - вже йде, і ми не звернемо з цього шляху", - сказав терорист.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія "не проти" поставити окупований Донбас під міжнародний контроль.

Раніше прес-секретар Путіна заявляв, що у Кремлі не намагаються інтегрувати в Росію окупований Донбас.