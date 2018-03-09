В окупованому Донецьку прогримів вибух: є жертви
17:55, 09 березня 2018Війна
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За непідтвердженою інформацією, вибух прогримів біля кафе СРСР (вул. Бахметьєва 6б, Текстильник).
У Донецьку вибухнула граната / фото dic.academic.ru
В окупованому Донецьку сьогодні прогримів вибух, в результаті якого дві людини загинули і шість постраждали.
Як повідомляє РИА Новости з посиланням на "представника адміністрації" Кіровського району Донецька, вибухнула граната.
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"В результаті вибуху гранати дві людини загинули, шестеро постраждали", — сказав співрозмовник.
Подробиці інциденту він не уточнив.
На одному з ресурсів бойовиків уточнюється, що вибух стався близько 12:00.
Як повідомляє Telegram-канал Териконове долина, за непідтвердженою інформацією, вибух прогримів біля кафе СРСР (вул. Бахметьєва 6б, Текстильник). Відзначається, що вибухнув автомобіль Мерседес Віто.
Також є відомості про котрий вибухнув авто на Південному автовокзалі.
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