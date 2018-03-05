У центрі окупованого Донецька вибухнув автомобіль – є загиблий (відео)
20:37, 05 березня 2018Інциденти
1139 0
Інцидент стався на вулиці Артема, біля спортивного комплексу «Олімпійський».
У Донецьку вибухнув автомобіль / Скріншот - Youtube. СУПУТНИК. ЩОДЕННИК СКЕПТИКА
У центрі окупованого бойовиками Донецька вибухнув автомобіль. Як повідомляють підконтрольні терористам місцеві ЗМІ, в результаті інциденту загинула одна особа, ще один отримав поранення.
Стверджується, що вибух стався на проїжджій частині вулиці Артема, навпроти спортивного комплексу «Олімпійський».Читайте такожБойовики заявили про замах на свого "міністра": у Донецьку підірвався автомобіль з главою "міндоходів ДНР"21 січня повідомлялося, що в місті Жданівка Донецької області на шахті стався вибух метаново-повітряної суміші. На момент вибуху в шахті перебувало 316 гірників.
В результаті вибуху загинуло двоє осіб, працівників шахти. Всім іншим вдалося піднятися на поверхню самостійно.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter