На Львівщині попрощаються з одним з найкращих фронтових снайперів (фото)

На бойовому рахунку Луговського - десятки бойових виходів, десятки влучних пострілів.

У Червонограді Львівської області попрощаються з одним з найкращих фронтових снайперів Юрієм Луговським з позивним "Баррет".

9 березня він, снайпер загону розвідки "Азов" бригади Нацгвардії №3057, загинув у нічній снайперській дуелі поблизу села Водяне під Маріуполем, пише на своїй сторінці в Facebook журналіст Юрій Бутусов.

У 19 років Луговський добровольцем пішов на фронт у складі батальйону Нацгвардії "Донбас". У 2015-му перебрався в "Азов".

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У квітні 2015-го російський телеканал "Рен-ТВ" знімав репортаж з боку найманців у Широкиному, і прямо під час бою російський терорист був знищений українським снайпером - це зробив "Баррет".

"На його бойовому рахунку десятки бойових виходів, десятки влучних пострілів", - пише журналіст.

Бутусов розповів, що у район Водяного противник вислав підкріплення, нову групу снайперів. У нічній дуелі Луговський виявив супротивника першим.

"Постріл. Влучання. І в цей момент "Баррет" побачив другого снайпера противника і повідомив спостерігачу. Це були останні слова Юрія. О 2 годині ночі він отримав смертельне поранення. Загинув на місці", - повідомив журналіст.

Як повідомляв штаб АТО, за минулу добу, 11 березня, на Донбасі загинув один український військовий, ще двоє – отримали поранення.