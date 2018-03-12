Доба в АТО: один військовий загинув, ще троє – дістали поранення

Протягом доби терористи здійснили чотири обстріли українських позицій на Донбасі.

Минулої доби, 11 березня, у зоні АТО на Донбасі загинув один український військовослужбовець, ще троє – отримали поранення.

Читайте такожНа Сумщині священики УПЦ благословили військових перед відправкою в зону АТОПро це у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО. Зазначається, що протягом доби терористи неодноразово порушували домовленості щодо припинення вогню, здійснивши чотири обстріли позицій українських захисників.

Зокрема, на Луганському напрямку бойовики з гранатометів та великокаліберних кулеметів вели вогонь по укріпленнях ЗСУ в районі населених пунктів Троїцьке, Луганське та Новозванівка.

На Донецькому напрямку терористи обстріляли сили АТО в районі населеного пункту Верхньоторецьке, використовуючи великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

«Нажаль, за минулу добу маємо втрати особового складу: під час виконання бойових завдань загинув один український військовослужбовець. Ще троє захисників отримали поранення. Їм надано необхідну медичну допомогу», - підсумували у повідомленні.

Як відомо, 2 березня у тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі оголосили про повне і безстрокове перемир'я з 5 березня. Представники ОРДЛО заявляли, що підтримують режим повної тиші, однак продовжують здійснювати обстріли.