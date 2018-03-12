Спостерігачі ОБСЄ розповіли подробиці розбірок бойовиків "ДНР" і "ЛНР" у Донецьку

Члени СММ ОБСЄ зустрілися з постраждалими цивільними, які повідомили деталі вибуху.

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) розповіли подробиці розбірок бойовиків "ДНР" і "ЛНР" в окупованому Донецьку, внаслідок яких постраждали цивільні.

Про це повідомляє місія у своєму звіті за вихідні.

Зокрема, СММ уточнила повідомлення про жертви серед цивільного населення в результаті вибуху в Кіровському районі Донецька.

"10 березня в лікарні Донецька спостерігачі розмовляли з 4 жінками та 2 чоловіками, які мали помітні поранення (у тому числі синці та порізи) на обличчях. П'ятеро із шести поранених мали пов'язки на очах", - йдеться у звіті.

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"Деякі з них повідомили, що 9 березня вони були пасажирами мікроавтобуса, що їхав через Кіровський район у напрямку автодороги Н-15. Проїжджаючи районом, вони побачили чоловіка, який біг у напрямку автобуса, викрикуючи: «Зупиніть автобус!», а за ним слідував автомобіль з озброєними чоловіками в одязі військового типу", - зазначили спостерігачі.

"Співрозмовники повідомили, що автобус знизив швидкість, щоб чоловік мав змогу зайти до нього, проте коли він наблизився до автобуса, на нього налетів автомобіль і притиснув його до автобуса. Тоді пасажири помітили, що чоловік тримав ручну гранату, яка вибухнула, коли його притиснули до автобуса. За їхніми словами, в результаті вибуху було вибито вікна автобуса, а їхні поранення спричинили осколки гранати та розбите скло", - зазначається у звіті.

Відомо, що медичний персонал обласної клінічної лікарні імені Калініна в Донецьку надав медичну допомогу чоловіку з осколковими пораненнями черевної порожнини, який був пасажиром цього автобуса.

"Співробітники моргу лікарні імені Калініна в Донецьку повідомили спостерігачам, що 9 березня до них було доправлено тіла чоловіка та жінки, які померли в результаті вибуху", - наголосили в місії.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Державній прикордонній службі України повідомили, що у Донецьку через розбірки між бойовиками "ДНР" і "ЛНР" постраждали цивільні люди.