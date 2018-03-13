ОБСЄ зафіксувала два похоронні фургони на українсько-російському кордоні

Також спостерігачі зафіксовали 94-х осіб у військовій формі, які перетинали українсько-російський кордон в обох напрямках.

Спостережна місія ОБСЄ, яка базується на російських прикордонних пунктах пропуску «Гуково» і «Донецьк» у Ростовській області РФ, заявляє, що на українсько-російському кордоні зафіксувала два похоронні фургони, один з яких мав напис «Ритуальні послуги «Харон».

Про це повідомляє місія у своєму тижневому звіті в період з 6 по 12 березня, який сьогодні опубліковано на сайті ОБСЄ.

«Під час звітного періоду Спостережна місія бачила два похоронні фургони, які перетинали кордон через прикордонний пункт пропуску «Донецьк» у двох окремих випадках», - сказано у звіті.

Зазначається, що перший похоронний фургон з реєстрацією в Російській Федерації, перетнув кордон з України в Російську Федерацію 7 березня о 8:47, а другий - перетнув кордон з РФ в Україну 9 березня о 14:32. Цей фургон мав напис «Ритуальні послуги «Харон» (російською мовою).

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Повідомляється, що 11 березня о 8:38 на прикордонний пункт пропуску заїхала «швидка» (типу УАЗ) з Російської Федерації з включеними синіми фарами. Транспортний засіб мав російські реєстраційні номери з Нижньогородської області та перебував певний час всередині зони митного контролю. Спостерігачі не мали можливості спостерігати за ситуацією в тому місці. «Швидка» повернула назад вглиб території РФ о 8:52. В середині транспортного засобу перебувало троє медиків та жінка у цивільному одязі.

Крім того, за звітний період зафіксовано 94 осіб у військовій формі, які перетинали кордон в обох напрямках. З них 45 прямували в РФ, а 49 - в Україну.

Раніше місія ОБСЄ зафіксувала фургон із написом "вантаж-200" на кордоні з Росією.