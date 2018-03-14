Аваков: Під час анексії Криму Путін провокував українських силовиків для початку повномасштабного наступу

Глава МВС заявив, що в 2014 році в України не було ресурсів для захисту території у разі повномасштабного наступу.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляє, що під час анексії Криму у 2014 році президент Російської Федерації Володимир Путін провокував українські силові структури, щоб розпочати повномасштабний наступ.

Як повідомляє Департамент комунікації МВС України, про це міністр внутрішніх справ заявив у документальному фільмі «Україна. 100 днів над прірвою».

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Глава МВС заявив, що під час анексії Криму Росією кожного дня надходили повідомлення про повномасштабний наступ Росії.

«Кожну ніч нам розповідали, що вертолітна група вилетіла з Білорусі, або Росії і вже прямує до наших кордонів. І декілька разів наші хлопці фіксували приліт цих груп до кордонів. А в останній момент вони розверталися і летіли назад», – сказав Аваков.

За його словами, тоді складалося таке враження, що президент Російської Федерації Володимир Путін спеціально провокує українських силовиків.

«Вибір Криму – це був вибір між повномасштабною інтервенцією і ні. Тобто у нас було повне відчуття, що Путін нас в тому числі провокував. Якби залишками армії, 5 тисячами мобілізованих людей, полком якогось «Ягуара» кинулися б тоді на перевал, нас би військова машина знесла б», – заявив Аваков.

Він наголосив, що тоді в України були відсутні ресурси для захисту своєї території.

«Якщо умовно взяти фантасмагоричний сценарій: що вертолітний десант висадився б на дах Кабміну або Верховної Ради, – а як захиститися? І тоді, наприклад, в аеропортах, у Жулянах, у Борисполі, ми кілька разів перекривали злітну смугу, просто ставили БТРи в ряд... Тобто були такі трохи істеричні варіанти, тому що не було інших варіантів реагування», – розповів міністр внутрішніх справ.

Як повідомляв УНІАН, Кремль анонсував поїздку Путіна в окупований Крим. Президент РФ огляне Кримський міст і побуває в Севастополі.