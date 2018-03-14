На Донеччині знайшли тіло невідомого чоловіка у військовій формі

13:10, 14 березня 2018
Війна
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Здійснюються заходи щодо ідентифікації тіла / фото zt-rada.gov.ua

Про це повідомляє штаб АТО. Жодних документів, які б засвідчували особу, не виявлено.

"Тіло доставлено до Бахмутського відділення бюро судово–медичних експертиз ГУ НП у Донецькій області для проведення розтину та гістологічної експертизи. На цей час представниками Національної поліції та Військовою службою правопорядку ЗС України здійснюються заходи щодо ідентифікації тіла", - йдеться у повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що СБУ затримала командира розвідувального відділення одного з бандформувань "ЛНР".

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Теги: #військовий#війна на Донбасі