На Донеччині знайшли тіло невідомого чоловіка у військовій формі
13:10, 14 березня 2018Війна
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Представниками поліції та Військовою службою правопорядку здійснюються заходи щодо ідентифікації тіла.
Здійснюються заходи щодо ідентифікації тіла / фото zt-rada.gov.ua
14 березня на Донеччині між Івано-Дар'ївкою та Спірним цивільні особи виявили тіло чоловіка у військовій формі одягу.
Про це повідомляє штаб АТО. Жодних документів, які б засвідчували особу, не виявлено.
"Тіло доставлено до Бахмутського відділення бюро судово–медичних експертиз ГУ НП у Донецькій області для проведення розтину та гістологічної експертизи. На цей час представниками Національної поліції та Військовою службою правопорядку ЗС України здійснюються заходи щодо ідентифікації тіла", - йдеться у повідомленні.
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