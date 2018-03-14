На Донеччині знайшли тіло невідомого чоловіка у військовій формі

Представниками поліції та Військовою службою правопорядку здійснюються заходи щодо ідентифікації тіла.

14 березня на Донеччині між Івано-Дар'ївкою та Спірним цивільні особи виявили тіло чоловіка у військовій формі одягу.

Про це повідомляє штаб АТО. Жодних документів, які б засвідчували особу, не виявлено.

"Тіло доставлено до Бахмутського відділення бюро судово–медичних експертиз ГУ НП у Донецькій області для проведення розтину та гістологічної експертизи. На цей час представниками Національної поліції та Військовою службою правопорядку ЗС України здійснюються заходи щодо ідентифікації тіла", - йдеться у повідомленні.

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