Тиша в АТО: за добу на Донбасі не зафіксовано жодного обстрілу українських позицій

Ситуація по всій лінії розмежування сторін надійно контролюється українськими підрозділами.

За минулу добу, 14 березня, з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано жодного обстрілу по позиціях ЗСУ. Українські захисники, в свою чергу, також дотримуються умов повного припинення вогню.

Читайте такожНа Донеччині знайшли тіло невідомого чоловіка у військовій форміПро це у Facebook повідомляє прес-центру штабу АТО. Зазначається, що встановлене з 5 березня перемир’я, про яке домовилася Тристороння контактна група, минулої доби дотримувалося у повній мірі.

Ситуація по всій лінії розмежування сторін надійно контролюється підрозділами сил АТО.

Як відомо, 2 березня у тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі оголосили про повне і безстрокове перемир'я з 5 березня. Представники ОРДЛО заявляли, що підтримують режим повної тиші, однак продовжують здійснювати обстріли.