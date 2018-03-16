Доба в АТО: терористи обстріляли захисників Водяного та Лебединського з мінометів

Внаслідок ворожого вогню жоден український воїн не постраждав.

За минулу добу, 15 березня, бойовики здійснили чотири обстріли позицій ЗСУ на Донбасі.

Читайте такожУ Тернополі вшанували полеглих в АТО добровольців (фото)Як повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook, на Луганському напрямку ворог застосував гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю для обстрілу укріплень сил АТО неподалік населених пунктів Луганське та Станиця Луганська.

На Донецькому напрямку бойовики обстріляли з 82 мм мінометів та стрілецької зброї захисників Водяного та Лебединського.

Внаслідок ворожого вогню жоден український воїн не постраждав.

Як відомо, 2 березня у тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі оголосили про повне і безстрокове перемир'я з 5 березня. Представники ОРДЛО заявляли, що підтримують режим повної тиші, однак продовжують здійснювати обстріли.