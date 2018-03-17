ОБСЄ за добу зафіксувала 140 вибухів на Донеччині

Зокрема, факти вогневої активності зафіксовані в Світлодарську, біля Донецької фільтрувальної станції, Ясинуватої та Софіївки.

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляють, що за добу зафіксували близько 140 вибухів у Донецькій області.

Про це йдеться у звіті місії за період з 19:30 14 березня до 19:30 15 березня, опублікованому сьогодні на сайті ОБСЄ.

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"У Донецькій області СММ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, водночас зафіксувавши більшу кількість вибухів (приблизно 140), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (приблизно 110 вибухів)", - йдеться в звіті.

Зокрема, на Донеччині спостерігачі зафіксували факти ведення вогню у Світлодарську, біля Донецької фільтрувальної станції, Ясинуватої та Софіївки.

"У Луганській області місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім періодом", - сказано в звіті.

Зокрема, перебуваючи за 1,5 км на північ від населеного пункту Бугаївка (непідконтрольний урядові України, за 37 км на південний захід від Луганська), спостерігачі чули 3 вибухи, які вони оцінили як розриви снарядів, 7 черг і пострілів із гармати БМП-2, а також ще 3 постріли - усі ці випадки на відстані 2–4 км на південний схід. За оцінкою СММ, відбувалося навчання з бойовою стрільбою за межами зони безпеки.