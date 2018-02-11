Бойовики знову обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію

Пошкоджено бетонні загорожі та будинки фільтрів, персонал станції перечекав обстріл в бомбосховищі.

На Донеччині бойовики обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію.

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Як повідомляє прес-служба міністерства з питань тимчасово окупованих територій, внаслідок обстрілу пошкоджено бетонні загорожі та будинки фільтрів - пробито бетонні перекриття.

Повідомляється також, що персонал станції переховувався в бомбосховищі.

Зазначається, що станом на 10:00 неділі ДФС працює в штатному режимі.