Бойовики знову обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію

16:50, 11 лютого 2018
Війна
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Фото umoloda.kiev.ua

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Як повідомляє прес-служба міністерства з питань тимчасово окупованих територій, внаслідок обстрілу пошкоджено бетонні загорожі та будинки фільтрів - пробито бетонні перекриття.

Повідомляється також, що персонал станції переховувався в бомбосховищі.

Зазначається, що станом на 10:00 неділі ДФС працює в штатному режимі.

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Теги: #Донецька фільтрувальна станція#Бойовики обстрілюють мирне населення