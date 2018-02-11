Бойовики знову обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію
16:50, 11 лютого 2018Війна
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Пошкоджено бетонні загорожі та будинки фільтрів, персонал станції перечекав обстріл в бомбосховищі.
Внаслідок обстрілу на ДФС пошкоджено бетонні загорожі та будинки фільтрів / фото umoloda.kiev.ua
На Донеччині бойовики обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію.
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Як повідомляє прес-служба міністерства з питань тимчасово окупованих територій, внаслідок обстрілу пошкоджено бетонні загорожі та будинки фільтрів - пробито бетонні перекриття.
Повідомляється також, що персонал станції переховувався в бомбосховищі.
Зазначається, що станом на 10:00 неділі ДФС працює в штатному режимі.
Внаслідок обстрілу Донецької фільтрувальної станції пошкоджено бетонні загорожі та будинки фільтрів - пробито бетонні перекриття. Персонал переховувався в бомбосховищі, станом на 10.00 ДФС працює в штатному режимі.— МТОТ (@mtot_gov_ua) February 11, 2018
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