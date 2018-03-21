На Донбасі бойовики обстріляли військових з гранатометів та зенітної установки, двох поранено

Обидва постраждалі оперативно доставлені до лікувальних закладів та отримали необхідну медичну допомогу.

Минулої доби бойовики на Донбасі здійснили п’ять обстрілів укріплень українських захисників. Унаслідок ворожого вогню один український воїн зазнав поранення, ще один отримав бойове травмування.

Про це повідомляє прес-центр АТО в Facebook. Обидва постраждалі оперативно доставлені до лікувальних закладів та отримали необхідну медичну допомогу.

"На Донецькому напрямку з гранатометів та великокаліберних кулеметів окупанти обстріляли наші позиції в районі населеного пункту Піски. Також, з гранатометів та протитанкової рушниці ворог вів вогонь по захисниках Авдіївки", - йдеться у повідомленні.

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На Луганському напрямку зі стрілецької зброї бойовики здійснили обстріл укріплень неподалік Станиці Луганської, а з 82 мм мінометів та зенітної установки - поблизу Троїцького. Крім того, 82 мм міномети бойовики застосували по захисниках Луганського.

Раніше терористи обстріляли захисників Водяного та Лебединського з мінометів.