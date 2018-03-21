На Донбасі бойовики обстріляли військових з гранатометів та зенітної установки, двох поранено

07:34, 21 березня 2018
Війна
581
Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомляє прес-центр АТО в Facebook. Обидва постраждалі оперативно доставлені до лікувальних закладів та отримали необхідну медичну допомогу.

"На Донецькому напрямку з гранатометів та великокаліберних кулеметів окупанти обстріляли наші позиції в районі населеного пункту Піски. Також, з гранатометів та протитанкової рушниці ворог вів вогонь по захисниках Авдіївки", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожХуг показав фото, як бойовики обстрілюють безпілотник місії ОБСЄ

На Луганському напрямку зі стрілецької зброї бойовики здійснили обстріл укріплень неподалік Станиці Луганської, а з 82 мм мінометів та зенітної установки - поблизу Троїцького. Крім того, 82 мм міномети бойовики застосували по захисниках Луганського.

Раніше терористи обстріляли захисників Водяного та Лебединського з мінометів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #АТО#Донбас#війна