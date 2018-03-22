У Міноборони розповіли, скільки командирів бригад за час АТО отримали звання генерала

В Міністерстві оборони заявляють, що за час проведення Антитерористичної операції на сході України звання генерала отримало шість командирів бригад, з яких двоє були удостоєні звання героя України.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав начальник Головного управління персоналу - заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант Артур Артеменко.

"Враховуючи заслуги під час участі і забезпечення в проведенні Антитерористичної операції, шість командирів бригад отримали генеральське звання. А саме генерал-лейтенант Забродський М.В.(2015 рік - УНІАН), генерал-лейтенант Грищенко А.М. (2015), генерал-лейтенант Мікац О.Г. (2015 рік), генерал-майор Павлюк О.О. (2015), генерал-майор Содоль Ю.І. (2015), і генерал-майор Ковальчук А.Т. (2016)", - сказав Артеменко.

Також він сказав, що двоє з цих генералів є героями України.

"Щодо вікових показників, то присвоєння первинного генеральського звання за всіма етапами кар'єрного зростання - це проходження військової служби на посадах молодшого офіцерського складу 5-7 років, на посадах вищого офіцерського складу - 12-15 років, і офіцером може відбутися тільки через 25 років вислуги у військовому званні", - додав Артеменко.

"Враховуючи, що середній вік лейтенанта-випускника складає 21-25 років, середній вік генералів повинен складати за математикою 55 років", - додав він.

Також він зазначив, що "аналіз вікового цензу 111 генералів Збройних сил України свідчить, що 65% - це особи віком до 55 років, з них 34 генерали віком до 50 років".