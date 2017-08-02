З початку АТО загинули 467 українських десантників

З початку проведення антитерористичної операції на Донбасі загинули 467 військовослужбовців Високомобільних десантних військ Збройних сил України. Про це повідомив начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних сил України Віктор Муженко, передає прес-служба Міноборони.

"467 крилатих піхотинців віддали своє життя за свободу і незалежність України. Героїчні подвиги воїнів-десантників в Слов'янську і Червоному Лимані, на Савур-Могилі і Карачуне, Ізварине, Дебальцеве, Авдіївці та багатьох інших містах Донецької та Луганської назавжди увійдуть у кожне українське серце символом стійкості та вірності Військовій присязі", - сказав Муженко.

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При цьому Муженко зазначив, що з початком російської агресії, Високомобільні десантні війська виявилися одними з найбільш боєздатних компонентів Збройних Сил України.

Всього близько 3,8 тис. воїнів-десантників нагороджені державними та відомчими нагородами за мужність і героїзм, проявлені при виконанні бойових завдань, в тому числі 20 присвоєно звання Герой України, шість з них - посмертно.

Як повідомляв УНІАН, з початку проведення АТО загинули понад 2,6 тисяч українських військових. Також понад 9,4 тисяч українських воїнів отримали поранення.