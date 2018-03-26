Журналісти показали напіврозбите селище біля окупованої Горлівки (відео)

Кореспонденти розповіли, що під час зйомки сюжету їх було добре видно з великого терикону в окупованій Горлівці.

Напіврозбиті внаслідок бойових дій села Донбасу виживають за рахунок військово-цивільної допомоги.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, допомогу привозять з мирної України по дорогах, що прострілюються. Тамтешні жителі звикли до війни, говорять про нові руйнування, але чекають на весну.

Журналісти показали частину селища Зайцеве – «Жованку», від якої – 3 км до окупованої Горлівки і 300 метрів до краю передової. Тут внаслідок бойових дій «вмирають» цілі вулиці, зруйновані будинки ніхто навіть не намагається відновити.

Кореспонденти зазначають, що під час зйомки сюжету їх було добре видно з великого терикону в окупованій Горлівці. За словами військових, кожен тут – рухлива мішень.

У «Жованці» проживають 134 людини, свої хати вони показують здалека. Місцеві жителі, переважно похилого віку, залежать від допомоги, яку надає військово-цивільне співробітництво.