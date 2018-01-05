В окупованій Горлівці бойовик на військовому авто навмисно врізався у маршрутку

У місті Горлівка, яке розташоване на окупованій території Донецької області, бойовик на військовому авто навмисно допустив зіткнення з маршруткою, внаслідок чого постраждало кілька пасажирів.

Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Максим Праута.

"За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, продовжує знижуватися рівень дисципліни та погіршуватися морально-психологічний стан у так званих армійських корпусах російсько-окупаційних військ", - сказав він.

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Зокрема, почастішали випадки проявів агресивної поведінки, що призводить до зростання кількості злочинів і подій, скоєних бойовиками проти цивільного населення окупованого Донбасу.

"Так, 4 січня в Горлівці один з бойовиків, який керував військовим авто, скоїв навмисне зіткнення з маршрутним таксі. Постраждало кілька пасажирів", - зазначив Праута.

Раніше стало відомо, що п'яний бойовик в окупованій Макіївці пошкодив автомобіль місії ОБСЄ.