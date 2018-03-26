На розмінування територій на Донбасі може знадобитися близько 15 років - Климпуш-Цинцадзе

Віце-прем’єр заявила, що нині трастовий фонд НАТО щодо допомоги Україні в протимінній діяльності наповнюється фінансами не дуже ефективно.

Віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе заявляє, що на розмінування територій на Донбасі може знадобитися 15 років в тому разі, якщо бойові дії будуть завершені незабаром.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила на брифінгу «Актуальні виклики імплементації Угоди про асоціацію. Перебіг виконання плану заходів на 2018 рік».

"Є трастові фонди, які, на жаль, поки що наповнюються не так якісно, як нам би хотілося. Буквально до 100 тис. євро закладені зараз у фонд, який був створений минулого року з розмінування. І той фонд, як на мене, для нас є надзвичайно потрібний, тому що, за оцінками експертів, якби конфлікт закінчився б завтра чи сьогодні, нам було би потрібно близько 15 років ефективної роботи з цивільного розмінування на тих територіях, які прилеглі до лінії розмежування", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Вона зазначила, що та кількість територій, яка забруднена вибуховими пристроями, вимагатиме саме таку кількість часу для її розмінування, якщо "ми будемо дуже ефективно реалізовувати це завдання".

"Тому це очевидно - є незадовільне поки що наповнення цього фонду, але ми працюємо, і треба працювати з країнами-членами Альянсу, тому що саме вони безпосередньо роблять свої внески в той чи інший фонд", - повідомила урядовець.

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"Ефективність роботи різних трастових фондів різна, і програми нашого співробітництва з НАТО відрізняються одна від одної. Це залежить від великої кількості причин як стосовно окремих трастових фондів, так і стосовно, скажімо, тих завдань, які стоять, і на що саме вони спрямовані", - пояснила Климпуш-Цинцадзе.

При цьому, за її словами, трастовий фонд щодо допомоги з реабілітації українських військовослужбовців і щодо допомоги створення системи реабілітації всередині України, "і наповнюється ефективно, і використовується дуже швидко, бо з часу його започаткування більше 700 українських вояків було реабілітовано за кордоном".

Як повідомляв УНІАН, британські сапери почали розмінування зони АТО.